Juventus-Benfica le probabili formazioni: Thiago Motta non può utilizzare Kolo Muani, tocca a Vlahovic

Juventus-Benfica probabili formazioni del match di Champions League che si gioca domani sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. Ultimo appuntamento della fase a gironi di Champions League per i bianconeri, impegnati contro il Benfica in una sfida che potrebbe ancora riservare sorprese.

Con 12 punti all’attivo e una differenza reti di +4, i bianconeri occupano attualmente il 17° posto nella classifica complessiva del torneo. Per entrare tra le prime otto e proseguire l’avventura europea, la Juventus dovrà vincere contro i lusitani e sperare in una combinazione favorevole di risultati dagli altri campi.

Il Benfica, dal canto suo, è in una situazione altrettanto delicata. Con 10 punti raccolti finora, i portoghesi devono ottenere un risultato positivo per evitare un’eliminazione che avrebbe del clamoroso, considerato il valore della rosa a disposizione del tecnico Bruno Lage.

Come arriva la Juventus

Thiago Motta dovrà fare i conti con un’assenza pesante: Kolo Muani, arrivato dal PSG, non è utilizzabile in questa fase della competizione poiché già impiegato dal club parigino. In attacco, dunque, spazio a Vlahovic, con Nico Gonzalez che potrebbe insidiarlo per una maglia da titolare. Alle loro spalle agirà un trio di trequartisti composto da Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz.

In mediana, Locatelli e Thuram formeranno la cerniera centrale, mentre la difesa vedrà Savona e McKennie come terzini, con Gatti e Kalulu a presidiare il cuore del reparto arretrato. Cambiaso non sarà della partita a causa di un infortunio.

Come arriva il Benfica

Il tecnico Bruno Lage dovrà fare a meno di Renato Sanches, ai box per un problema fisico, oltre che degli squalificati Carreras e Cabral. I portoghesi scenderanno in campo con un 4-3-3, affidandosi alla classe di Di Maria, in vantaggio su Schjelderup per completare il tridente offensivo accanto a Pavlidis e Akturkoglu.

A centrocampo, Florentino sarà il regista, con Aursnes e Kocku pronti a supportarlo in entrambe le fasi di gioco. La linea difensiva vedrà Araujo e Beste sugli esterni, mentre Antonio Silva e Otamendi formeranno la coppia centrale davanti al portiere.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Benfica (4-3-3): Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Beste; Aursnes, Florentino, Kokcu; Akturkoglu, Pavlidis, Di Maria. All. Lage

