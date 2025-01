Inter-Monaco, le probabili formazioni: Inzaghi ancora senza Calhanoglu, in attacco la Thu-La

Inter-Monaco probabili formazioni del match di Champions League che si gioca domani alle 21 allo stadio di San Siro a Milano. Il match tra Inter e Monaco è decisivo, in chiave nerazzurra, per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Come arriva l’Inter, le possibile scelte di Inzaghi

In vista della stracittadina milanese valida per la 23^ giornata di Serie A, Simone Inzaghi sta pianificando la gestione della rosa per affrontare al meglio il doppio impegno con il Monaco in Champions League e il Milan in campionato.

Per la sfida contro il Monaco, l’allenatore nerazzurro potrebbe affidarsi a Lautaro Martinez e Thuram, una coppia che potrebbe scendere in campo anche dal primo minuto nel derby contro i rossoneri. La loro condizione fisica sarà monitorata con attenzione, ma l’idea è di puntare su di loro in entrambe le gare.

Nelle corsie laterali, Dumfries e Dimarco sembrano destinati a giocare contro i monegaschi, permettendo a Darmian e Carlos Augusto di essere freschi e pronti per il derby. Una rotazione mirata per garantire equilibrio e solidità in entrambe le partite.

A centrocampo, è probabile che Zielinski venga preservato per la gara contro il Milan, lasciando spazio ad altri interpreti in Champions League. Questa scelta riflette la volontà di avere il polacco al massimo della forma per una partita così delicata.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Allenatore: Simone Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa Elebi; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. Allenatore: Adi Hütter.

Leggi anche: