Champions League, sorteggiati i play-off: gli accoppiamenti delle italiane

Niente derby italiano nei playoff di Champions League. Le nostre squadre qualificate per i play-off affronteranno avversari abbordabili, senza la temuta sfida tra Juventus e Milan. Ecco gli accoppiamenti per le tre squadre nostrane, pronte a darsi battaglia per un posto agli ottavi.

La Juventus di Thiago Motta se la vedrà con il PSV Eindhoven. I bianconeri giocheranno in casa la gara di andata e si preparano a una doppia sfida contro una delle formazioni più temibili d’Olanda. Dopo una stagione altalenante, la Juve cercherà di ritrovare la propria identità in Europa per qualificarsi agli ottavi.

Il Milan è stato accoppiato con il Feyenoord. I rossoneri giocheranno la gara di ritorno a San Siro, ma l’andata si terrà in Olanda, dove i campioni d’Italia cercheranno di fare una buona partenza per costruire il passaggio al turno successivo. Sarà una sfida affascinante, con il Feyenoord che non è una big ma nemmeno una squadra facile da affrontare.

L’Atalanta di Gasperini, dopo aver stregato l’Europa negli ultimi anni, incontrerà il Bruges. La Dea inizierà la sua avventura in Belgio, con il ritorno a Bergamo che sarà decisivo per le ambizioni di passaggio agli ottavi. La squadra di Gasperini ha dimostrato di poter battere chiunque, ma servirà la massima concentrazione per non incorrere in sorprese.

Oltre alle sfide italiane, spicca il big match tra Manchester City e Real Madrid. Un incontro che promette spettacolo e che ha già tutte le carte in regola per entrare nella storia di questa competizione. Questi gli altri accoppiamenti dei playoff di Champions League, dove le 16 squadre qualificate dalla fase a gironi si daranno battaglia per un posto agli ottavi:

Brest – PSG

Bruges – Atalanta

Manchester City – Real Madrid

Juventus – PSV Eindhoven

Monaco – Benfica

Sporting CP – Borussia Dortmund

Celtic – Bayern Monaco

Feyenoord – Milan

