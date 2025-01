Morata al Galatasaray, l’attaccante in uscita dal Milan è ad un passo dal diventare un giocatore del club turco: secondo indiscrezioni raccolte nelle ultime ora è infatti arrivato l’ok del Gala ai rossoneri per il prestito con obbligo di riscatto del classe ’92 spagnolo. Secondo quanto riferito da TMW nelle prossime ore si dovrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan!



Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours.



💣🇹🇷 — Nokilan (@Nokilan160948) January 31, 2025

Le cifre dell’operazione

Il Milan ha voluto evitare qualsiasi rischio di minusvalenza nella cessione dell’attaccante spagnolo, arrivato in estate. Per questo, l’obbligo di riscatto è stato fissato a 10 milioni di euro, un valore leggermente superiore ai 9,75 milioni a cui Morata è iscritto a bilancio. In questo modo, il club di via Aldo Rossi registrerà anche una piccola plusvalenza.

L’attaccante ex Juventus e Atletico Madrid è quindi pronto a lasciare l’Italia e volare in Turchia, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Galatasaray.

Tutto su Gimenez per il dopo-Morata

Con l’addio di Morata, il Milan ha già individuato il suo sostituto ideale: Santiago Gimenez del Feyenoord. Il club olandese, però, non sembra intenzionato a fare sconti e continua a chiedere 40 milioni di euro per il cartellino del bomber messicano.

L’alternativa porta a un nome già noto in Serie A: Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese, che ha impressionato in questa stagione con il club friulano ma per il quale il club della famiglia Pozzo chiede almeno 35 milioni. Cifra al momento che il Diavolo non pare esser disposto ad investire per un giovane, seppur promettente, con ben poca esperienza internazionale.

Anche Camarda in uscita

Sul fronte uscite, anche il giovane talento Francesco Camarda è pronto a salutare temporaneamente il Milan. Dopo aver trascorso i primi mesi alternandosi tra la prima squadra e il Milan Futuro, il giovanissimo attaccante è pronto a trasferirsi in prestito al Monza, dove potrà avere più spazio per crescere e maturare esperienza nel calcio professionistico.

