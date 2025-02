Febbraio 2025 si preannuncia un mese imperdibile per gli appassionati di calcio, con sfide cruciali nei principali campionati europei. Dalla Premier League alla Serie A, passando per La Liga, Bundesliga e Ligue 1, alcuni match potrebbero rivelarsi decisivi per la corsa al titolo, alla Champions League o per evitare la retrocessione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Big match, derby infuocati e scontri diretti tra le grandi d’Europa infiammeranno le prossime settimane, regalando emozioni e spettacolo. Andiamo a scoprire quali sono le partite più attese di febbraio 2025 nei maggiori campionati europei.

Juventus-Inter

Il derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma il prossimo 16 febbraio, sarà indubbiamente una delle partita più attese del mese. Nonostante le due compagini lottino per obbiettivi differenti, la posta in palio sarà elevate per entrambe. Da una parte i bianconeri di Thiago Motta, attualmente al quarto posto in classifica a quota 40 punti, determinati a conquistare un posto in Champions League nonostante una stagione dai risultati altalenanti.

Dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno la ferrea ambizione di bissare la vittoria dello Scudetto, ma per farlo dovranno battere la concorrenza del Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte sono attualmente primi a tre lunghezze di vantaggio dall’Inter, che però ha una partita in meno e una rosa più ampia su cui contare. Insomma, quella tra Juventus e Inter sarà una partita decisiva, che potrebbe fare sia guadagnare che perdere punti preziosi.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Dopo venti giornate di Bundesliga, il Bayern Monaco è in testa alla classifica a quota 51 punti, con 6 lunghezze di vantaggio sui rivali del Bayer Leverkusen. Lo scontro diretto tra le due formazioni, in programma il prossimo 15 febbraio, potrebbe però cambiare le sorti della stagione. Gli uomini di Xabi Alonso proveranno a insidiare la formazione allenata da Kompany: con una vittoria tutto sarebbe clamorosamente riaperto.

Il presidente onorario del Bayern Uli Hoeneß ha parlato della sfida per il titolo tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: “Il Leverkusen è più forte del previsto. Sono gli unici che ci danno davvero fastidio e continueranno a darci fastidio noi“.

(Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

Real Madrid-Atletico Madrid

La lotta al titolo della Liga quest’anno è più agguerrita che mai. Tre squadre in solamente quattro punti: Real Madrid (49), Atletico (48) e Barcellona (45). La prossima giornata potrebbe dare una scossa decisiva per il proseguo della stagione. Al Santiago Bernabeu si affronteranno infatti i blancos di Carlo Ancelotti e i colchoneros di Diego Simeone. La sconfitta nell’ultima giornata da parte del Real per 1-0 sul campo dell’Espanyol ha avvicinato pericolosamente Mbappé e compagni alle inseguitrici. Adesso una sola lunghezza separa il Real Madrid dall’Atletico. Lo scontro diretto in programma sabato 8 febbraio alle 21:00 dirà qualcosa di importante sulla corsa al titolo.

Nel frattempo il clima tra le due rivali è già rovente. Nelle scorse settimane il tecnico dell’Atletico Diego Simeone ha punzecchiato il Real che nella partita di Coppa del re contro il Celta Vigo ha beneficiato di un episodio arbitrale controverso. Queste le sue parole: “Non ho visto la partita di ieri, ma mi hanno detto che ci sono stati episodi come quelli che vanno avanti da 100 anni, non so cosa ti sorprenda“.

(Photo by Flor Tan Jun/Getty Images)

Manchester City-Real Madrid

Il doppio incontro tra Manchester City e Real Madrid valido per i playoff di Champions League sarà uno degli appuntamenti più attesi di questo mese di febbraio. Andata all’Etihad Stadium l’11 febbraio e ritorno al Santiago Bernabeu il 19. Le vincitrici delle ultime tre edizioni del torneo si affrontano per la quinta volta negli ultimi cinque anni. La notizia veramente clamorosa è che una delle due squadre non accederà agli ottavi di finale: uno scenario quasi surreale considerando il tasso tecnico presente in entrambe le formazioni. I Blancos hanno concluso all’undicesimo in classifica nella fase campionato, terminando fuori dalla top 8, mentre i Citizens hanno fatto ancora peggio: ventiduesimo posto ed eliminazione sfiorata.

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato così il sorteggio sfortunato: “Ormai può essere considerato un derby, quattro anni di fila contro il Real. Sia il Bayern che il Real Madrid sono stati avversari molto, molto tosti e speriamo di arrivare in forma sia alla prima partita qui che al ritorno a Madrid“.

(Foto di Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)

