Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: Inzaghi ritrova Calhanoglu, prima per Walker in rossonero

Milan-Inter probabili formazioni del derby di Milano valido per la ventitreesima giornata della Serie A in programma alle 18 a San Siro. La stracittadina è sempre una partita a sé, avvincente per la storia rivalità tra i club di Milan e per il loro status. Quest’anno le due squadre ci arrivano da due prospettive molto diverse: l’Inter in piena corsa scudetto, il Milan per ora fuori anche dalla zona Europa.

Come arriva il Milan

Dopo la pesante sconfitta di Zagabria, il Milan deve rialzarsi subito per affrontare il terzo derby stagionale, il primo con il pubblico di casa. Conceicao dovrà fare a meno di Gabbia, oltre ai partenti Calabria e Morata. In difesa, davanti a Maignan, spazio a Walker, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. A centrocampo pesa l’assenza per squalifica di Fofana, con il trio Reijnders, Musah e Bennacer pronto a sostituirlo. In attacco confermati Leao e Pulisic, mentre per il ruolo di prima punta è favorito Abraham.

Come arriva l’Inter

Simone Inzaghi ritrova quasi tutta la rosa a disposizione: avrà in panchina anche sostituto di Buchanan, è stato infatti annunciato ieri a tarda sera l’arrivo di Zalewski dalla Roma. In difesa, possibile panchina per Acerbi, mentre Bisseck insidia Pavard per una maglia da titolare, vista la necessità di maggiore fisicità contro Leao. Con De Vrij e Bastoni davanti a Sommer, sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco. A centrocampo potrebbe rivedersi dal 1’ Calhanoglu, altrimenti il ballottaggio è tra Asllani e Zielinski, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. Nessun dubbio in attacco: la coppia titolare sarà formata da Thuram e Lautaro.

Milan (4-3-3): Maignan: Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

