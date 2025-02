Una Roma mai doma acciuffa il pari contro il Napoli nel recupero: campionato ancora aperto

La gara fra Roma e Napoli parte con due certezze e una piccola polemica. La prima certezza è per i partenopei, che dopo i pareggi di Atalanta e Inter ha una grandissima occasione per operare uno strappo in vetta alla classifica, anche se l’Inter riuscisse a vincere il recupero a Firenze. L’altra certezza, è che Ranieri ha deciso di tenere a riposo diversi titolari, fra cui Dybala, Saelemakers, Pellegrini e Dovbik in vista della partita di mercoledì contro il Milan.

Finisce così: 1-1 tra Roma e Napoli dopo un match intensissimo all’Olimpico!❤️‍🔥#RomaNapoli pic.twitter.com/DnmbPH7w0D — Lega Serie A (@SerieA) February 2, 2025

Ovviamente ogni allenatore prende le decisioni migliori per il bene della sua squadra, e c’è da dire che la Roma gioca un buon primo tempo. Ma non basta, perché dopo un paio di buone iniziative di Soulè disinnescate dalla difesa azzurra, il Napoli passa. Su un lancio dal lato sinistro, Spinazzola è bravissimo nel tentare un pallonetto da posizione defilata. La palla scavalca Svilar e si insacca morbida sotto la traversa. Poi non esulta per rispetto ai suoi vecchi tifosi.

Al 29′, dunque, la partita si mette proprio come sperava Conte, con il Napoli che può giocare di rimessa sfruttando la velocità di Neres e il peso di Lukaku. I giallorossi sul finale di tempo hanno due occasioni: prima con una furibonda mischia in area che non si concretizza per un po’ di sfortuna, poi con un colpo di testa di Ndika smanacciato in corner da Meret.

Nel secondo tempo il Napoli appare in controllo e ha anche una buona occasione con McTominay che tira di poco alto su invito di Anguissa. Poi in uno scontro si fa male Konè, che viene anche ammonito, ed è costretto a lasciare il campo a favore di Paredes. Ranieri inserisce Saelemakers e poi anche Dovbik che va ad affiancare Shomurodov.

Roma, Angelinho fa il capolavoro e Conte si arrabbia

La Roma ci prova prima con una bella azione in percussione, conclusa da Angelinho prima con un cross respinto e poi con una conclusione che finisce nettamente alta, poi con una punizione di Paredes dalla destra che finisce di poco fuori. La squadra di Ranieri protesta per un mancato cartellino giallo a Lukaku per un fallo e centrocampo. Al 70′ grande occasione per il centravanti partenopeo, ma l’azione è viziata da fuorigioco.

Al 74′ Paredes calcia una splendida punizione a giro dai 25 metri e coglie il palo esterno basso sulla sinistra di Meret. I giallorossi alzano il pressing e il Napoli si chiude dietro per conservare il vantaggio, inserendo Mazzocchi al posto di Neres. Ranieri invece decide di concedere a Dybala gli ultimi 10 minuti più recupero.

Ed è nel recupero che alla Roma riesce il capolavoro: cross da destra di Saelemakers e meraviglioso sinistro al volo di Angelinho che si insacca in diagonale. Un gol d’autore per il terzino sinistro di Ranieri, uno dei migliori dei suoi. E Conte mastica amaro. Il cambio di modulo conservativo nel finale non ha pagato: Finisce 1-1 e Ranieri gongola.

