Arnautovic al Torino per sostituire Zapata: l’indiscrezione che vede il centravanti austriaco, poco impiegato nell’Inter, in granata da gennaio prende quota. L’infortunio del colombiano ha aperto una questione delicata per il Torino, che ora è alla ricerca di un nuovo attaccante. Stando a quanto riportato da SportMediaset, uno dei principali obiettivi per i granata è Marko Arnautovic.

L’attaccante, che all’Inter sta trovando poco spazio, rimane comunque una pedina importante per il turnover di Simone Inzaghi. Tuttavia, il suo ingaggio elevato rappresenta un ostacolo significativo per il Torino, che sta valutando anche alternative come Kouamé e Nzola. Arnautovic, di recente, ha parlato della sua prestazione con l’Austria contro la Norvegia, dove ha segnato una doppietta: “È stato eccezionale. Dopo le prestazioni della Slovenia e della Norvegia, molti avevano dubbi: ‘Questo non funziona, quello non va’. Abbiamo dimostrato chi siamo e cosa possiamo fare. Sono davvero orgoglioso della squadra.”

