Calciomercato, non solo Inter per Jonathan David: ci pensa anche il Milan

Jonathan David Milan, anche i rossoneri piombano sul canadese che salvo colpi di scena si libererà a parametro zero dal Lille. Il nome dell’attaccante è stato spesso accostato al Milan in passato, e la prossima estate potrebbe essere l’occasione giusta per vederlo vestire la maglia rossonera o approdare in un altro grande club. Il canadese, infatti, ha molti estimatori: oltre al Milan, anche Barcellona, Atletico Madrid, diversi club della Premier League e l’Inter lo seguono con interesse. Il suo contratto con il Lille scadrà il prossimo 30 giugno, rendendolo un obiettivo allettante sul mercato.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a entrare nella corsa per il 24enne, ma molto dipenderà dal futuro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, arrivato in prestito dalla Roma nell’ultimo giorno di mercato estivo, non ha finora convinto del tutto: ha segnato solo un gol su rigore, troppo poco per giustificare un eventuale riscatto, fissato a 25 milioni di euro.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera starebbe pensando seriamente a puntare su David, giocatore che ha sempre suscitato grande interesse. Sotto la guida di Paulo Fonseca, l’attaccante ha brillato: nella stagione 2022-23 ha segnato 26 gol in 40 partite, mentre nell’annata 2023-24 ha realizzato 26 reti in 47 incontri.

