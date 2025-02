Milan, corsa agli ultimi colpi sul mercato: il ruolo di Jorge Mendes

Il Milan tenta l’ultimo colpo del mercato invernale e punta su João Felix, ma la trattativa con il Chelsea è una corsa contro il tempo. Il potente agente portoghese Jorge Mendes si trova a Londra per cercare di convincere i Blues ad accettare un prestito sostenibile per i rossoneri, possibilmente senza oneri immediati e con costi distribuiti.

👁️ Joao #Felix vuole indossare la maglia del #Milan e il suo agente, Jorge Mendes, ieri sera è volato a Londra per trattare con il #Chelsea. Ha già avuto un primo contatto con loro per arrivare alla fumata bianca. Oggi insisterà. Operazione non facile, ma più che mai in piedi… pic.twitter.com/n71VqoHtRS — Milan Zone (@theMilanZone_) February 3, 2025

Il mercato chiude a mezzanotte e il destino del talento portoghese si deciderà nelle prossime ore. Le trattative dell’ultima ora sono spesso intricate e condizionate da equilibri economici delicati. Il Milan, dopo lo sforzo finanziario per Gimenez, deve trovare una soluzione che rientri nei parametri di sostenibilità.

Il Chelsea, dal canto suo, cerca di capire se sia possibile ottenere un ritorno economico dalla cessione temporanea di João Felix, consapevole che un’operazione definitiva non è al momento percorribile. Un altro fattore che complica la trattativa è il blocco imposto dal Chelsea sul trasferimento di Anselmino al Marsiglia.

Milan, l’ultimo colpo dipende da Jorge Mendes

Se l’operazione fosse andata in porto, i Blues avrebbero esaurito gli slot disponibili per i prestiti in uscita. Questa decisione lascia ancora aperta una sola possibilità per il Milan: far rientrare João Felix nei piani del club inglese senza gravare eccessivamente sulle casse rossonere.

Nel frattempo, la società valuta anche altre opzioni, ma la ricerca di un centrocampista di formazione italiana si presenta complicata. Per questo, il club di via Aldo Rossi sembra intenzionato a giocarsi tutte le carte su João Felix, anche a costo di sacrificare altri giocatori, come Okafor, in uscita fino all’ultimo istante del mercato.

Il tempo stringe e i prossimi contatti tra le parti saranno decisivi. Alla mezzanotte di oggi si tireranno le somme e si scoprirà se l’ultimo sogno rossonero diventerà realtà o se il mercato invernale si chiuderà senza il colpo tanto atteso.

