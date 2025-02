Calciomercato, l’Atalanta pesca dal Bologna il sostituto dell’infortunato Scalvini

Sorpasso su sorpasso, alla fine Stefan Posch sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. La società bergamasca ha approfittato dei ritardi nella cessione del difensore austriaco, che sembrava destinato all’Hoffenheim per sua volontà, ma senza un’offerta ritenuta accettabile dal Bologna. I tedeschi non si sono mai mossi oltre un diritto di riscatto ‘semplice’, a differenza di altre squadre.

Stefan Posch è nerazzurro ⚫️🔵



Welcome to Bergamo, Stefan 💪🇦🇹#GoAtalantaGo pic.twitter.com/dGDHf7vYMv — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 3, 2025

Su Posch ha provato a inserirsi con forza il Como, presentando un’offerta da 7 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, oltre a un contratto vantaggioso. Tuttavia, il giocatore non si è mai mostrato realmente convinto di trasferirsi in riva al lago, spingendo il Bologna a valutare altre soluzioni.

Posch all’Atalanta per sopperire all’infortunio di Scalvini

A quel punto, si è inserita l’Atalanta, con una proposta di prestito con diritto di riscatto, ma con garanzie economiche aggiuntive: 1 milione di euro per il trasferimento temporaneo e 7 milioni per l’eventuale riscatto. Inoltre, la Dea verserà al Bologna un ulteriore 1 milione di euro in caso di mancata acquisizione definitiva, come una sorta di indennizzo.

Grazie a questi 2 milioni di euro garantiti, il Bologna copre i costi sostenuti per l’arrivo di Calabria, mentre l’Atalanta rinforza la propria difesa, colpita dagli infortuni di Scalvini e Kossounou. Un’operazione che soddisfa entrambe le parti.

