Inter, nasce la squadra del futuro: gran colpo di mercato, a breve le visite mediche

L’Inter piazza un colpo importante per il futuro, in un’ottica nuova avviata dalla proprietà di Oaktree per garantire alla squadra l’apporto di giocatori giovani, futuribili ma già di buona esperienza. In questa prospettiva si colloca anche la decisione di creare l’Under 23 nerazzurra. Intanto, è ormai ufficiale un grande colpo già messo a segno.

Il club nerazzurro si è assicurato Petar Sucic, giovane talento croato classe 2003. Dopo giorni di trattative, l’operazione è ormai ai dettagli finali, con il centrocampista centrale pronto a vestire la maglia nerazzurra. Sucic, che gioca anche come mediano, è nato in Bosnia ma ha scelto di rappresentare la Croazia, sua patria d’adozione, nelle selezioni giovanili fino all’Under 21.

La sua decisione definitiva di giocare per la Croazia risale a qualche mese fa, quando aveva dichiarato: “Il mio grande desiderio è rappresentare la Croazia, la mia patria”. Attualmente infortunato, con una frattura al metatarso che lo tiene lontano dai campi, Sucic non ha preso parte alla vittoriosa partita contro il Milan, che tra poco diventerà una delle sue avversarie.

Nonostante il periodo di stop, l’affare con l’Inter è ormai praticamente concluso, e ora mancano solo le visite mediche di rito e le firme sui contratti, che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Sucic all’Inter: un investimento a lungo termine

Il centrocampista croato si trasferirà all’Inter dalla prossima estate, e resterà alla Dinamo Zagabria fino ad allora. L’operazione prevede un pagamento di 14,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus alla Dinamo, che riceverà anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita del cartellino di Sucic.

L’Inter ha deciso di investire su un giovane con grandi potenzialità, un calciatore che potrà crescere e affermarsi nel calcio italiano. Tra le voci che sono circolate, anche il Napoli e il Borussia Dortmund avevano messo gli occhi su Sucic, ma è stata la società nerazzurra a muoversi con maggiore anticipo e determinazione, chiudendo l’affare con grande convinzione.

Sotto la guida di Simone Inzaghi, l’Inter si prepara ad accogliere il centrocampista croato. Non è escluso che Sucic possa essere incluso nella rosa che parteciperà al prossimo Mondiale per club, previsto negli Stati Uniti al termine della stagione, quando sarà ufficialmente un calciatore dell’Inter.

Con l’arrivo del croato, il reparto di centrocampo della squadra potrebbe subire delle piccole modifiche, con Sucic pronto a rinforzare ulteriormente la linea mediana per la stagione successiva. L’affare con la Dinamo Zagabria conferma la strategia dell’Inter di puntare su giovani talenti per costruire una squadra sempre più competitiva, con una visione a lungo termine.

