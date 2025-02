Calciomercato, il Bologna si rifà le ali: fuori Iling-Junior, dentro Pedrola

Il calciomercato invernale sta già portando i suoi frutti. È fatta per Estanis Pedrola al Bologna: la Sampdoria ha chiuso l’affare, manca solo l’ufficialità. Secondo il giornalista Nicolò Schira, lo spagnolo classe 2003 ha già completato le visite mediche ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù.

🔵🔴 Estanis Pedrola joins Bologna on a loan deal with obligation to buy from Sampdoria.



Story confirmed, medical on Monday. pic.twitter.com/CS9UFnFfxG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

Bologna, porte girevoli in attacco: fiori Iling-Junior, dentro Pedrola

Porte girevoli nell’attacco del Bologna, soprattutto sulle fasce. È infatti in arrivo il rinforzo richiesto da Vincenzo Italiano per il reparto offensivo: si tratta di Estanis Pedrola, giovane esterno d’attacco spagnolo, che il Bologna preleverà dalla Sampdoria con la formula del diritto di riscatto. Visite mediche in corso.

A lasciargli spazio in rosa è Samuel Iling-Junior, che ha risolto il prestito per tornare in Inghilterra. La scorsa estate, l’esterno inglese si era trasferito dalla Juventus all’Aston Villa nell’ambito dell’affare Douglas Luiz, prima di essere girato in prestito al Bologna. Ora, il classe 2003 saluta anche i rossoblù e torna in Inghilterra, ma non all’Aston Villa: giocherà in Championship con il Middlesbrough, sempre in prestito fino a giugno.

Questo il comunicato ufficiale con cui l’Aston Villa ha annunciato il cambio di destinazione: