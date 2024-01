Meteo impazzito sull’Italia: cosa succederà nei prossimi giorni

Previsioni meteo impazzite per i prossimi giorni in Italia. Il nostro paese sta attraversando la stagione invernale e presto cadrà nella morsa del gelo. A partire da venerdì 19 gennaio, infatti, è previsto l’arrivo di un fronte di aria polare che porterà ad un crollo delle temperature. Ma ci saranno anche dei cambiamenti, che avverranno da un giorno all’altro, rendendo il meteo una scheggia impazzita. (Continua…)

Previsioni meteo prossimi giorni

Le previsioni per i prossimi giorni confermano l’arrivo di nubifragi. Ci sarà però un meteo letteralmente impazzito su nostro paese. Ai nubifragi, infatti, si alterneranno ampie schiarite con temperature molto superiori alla media stagionale. Nel fine settimana, inoltre, sul nostro paese si abbatteranno bufere di neve. E anche in questo caso, in alcune regioni, si passerà da temperature massime sopra i 20 gradi alla possibilità di neve in pianura. Insomma un clima veramente impazzito, sembra più marzo che gennaio. (Continua…)

Le previsioni nel dettaglio

Andando a vedere nel previsioni meteo nel dettaglio, a partire da domani, giovedì 18 gennaio, ci sarà un anticipo di primavera con temperature che toccheranno addirittura i 25°C in Sicilia e 20°C di massima in Puglia e Calabria. In meno di due giorni, però, le temperature caleranno vertiginosamente e in alcune regioni del sud si scenderà addirittura sotto lo zero. La situazione, infatti, cambierà radicalmente venerdì 19 gennaio con l’arrivo di un fronte di aria polare sul Nord-Est che porterà ad un crollo delle temperature, in particolare sulle regioni adriatiche. Possibilità di neve in pianura tra Emilia Romagna e Marche. Le temperature gelide ci accompagneranno fino alla giornata di domenica 21. (Continua…)

Quando finisce l’inverno?

Nell’emisfero boreale, l’inverno è iniziato venerdì 22 dicembre e durerà almeno fino a mercoledì 20 marzo. Ciò non significa che le temperature saranno sempre invernali. Già a marzo, infatti, si è soliti ricevere un assaggio di primavera. Guardando com’è cambiato il meteo in questi anni, non sappiamo proprio cosa aspettarci. A marzo tanto potrebbero esserci temperature ancora invernali, tanto potrebbe giungere la primavera in anticipo.