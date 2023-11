L’inverno è ormai alle porte. Sull‘Italia sta per arrivare un vortice ciclonico freddo. Non ci saranno piogge, ma le temperature si abbasseranno decisamente. In alcune zone d’Italia arriverà un vero e proprio freddo polare. L’indicazione, dunque, è quella di tirare fuori i cappotti e i plaid dall’armadio, perchè in questi giorni (e nei prossimi) sarà necessario coprirsi. (Continua…)

Previsioni meteo oggi, arriva il freddo polare

Stando alle previsioni meteo diffuse dai vari siti, oggi e domani è attesa la prima vera ondata di freddo. L’Italia respirerà un assaggio di inverno, che ormai è alle porte. Sul paese, infatti, si abbatterà un vortice ciclonico freddo. Non ci saranno piogge, ma le temperature si abbasseranno vertiginosamente. In alcune zone addirittura arriveranno sotto lo zero, con possibilità di vedere qualche fiocco di neve. È sicuramente presto per dire che il paese è nella morsa del gelo, ma il consiglio è quello di tirare fuori dagli armadi cappotti e plaid perchè l’inverno sta per arrivare e bisogna coprirsi assolutamente. (Continua…)

Le previsioni nel dettaglio

Sull’Italia oggi e domani sarà forte l’influenza di un vortice ciclonico freddo proveniente dal Nord Europa. Un vortice ciclonico contraddistinto da venti intensi di maestrale, bora e grecale. Esso ovviamente porterà un deciso abbassamento delle temperature, dopo un inizio di settimana decisamente caldo. Le temperature saranno vicine alle medie invernali. È per questo motivo che possiamo affermare che il paese vivrà un assaggio di inverno. Al nord i termometri scenderanno addirittura sotto zero gradi. In aperta campagna potrebbero registrarsi le prime gelate della stagione. Farà freddo anche in alcune zone del Centro. (Continua…)

Previsioni meteo domani

Domani, domenica 19 novembre, ci sarà un altro risveglio abbastanza freddo. A partire dai settori tirrenici i venti ruoteranno da Libeccio, mentre al Nord e lungo l’Adriatico la circolazione manterrà ancora una provenienza settentrionale. Anche per domani non sono previsti rovesci temporaleschi. Già dall’inizio della prossima settimana, però, il tempo peggiorerà e torneranno le piogge.