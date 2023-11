Il cambiamento climatico è sempre più evidente. Anche in Italia non si hanno più le mezze stagioni. L’autunno 2023 è decisamente strano e movimento per quanto riguarda sia le precipitazioni che le temperature. L’estate di San Martino ha regalato a questi primi giorni di Novembre in un clima primaverile. Giornate di sole, caldo e temperature ben al di sopra delle medie anche in questo penultimo mese dell’anno. Con l’inverno alle porte il colonnello Mario Giuliacci si focalizza su questo andamento del meteo, con un’analisi dei cambiamenti climatici. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo Italia, Giuliacci spiazza tutti: cosa sta succedendo

Mario Giuliacci si è dedicato ad un’analisi dei cambiamenti climatici che “galoppano in tutta la loro potenza. Le condizioni meteo di questi periodi ne sono un chiaro esempio. Ancora una voltasiamo sempre sopra le medie tipiche di riferimento. Avere un lungo periodo sotto media, con freddo marcato, sta diventando praticamente impossibile. Questo non solo nel periodo invernale, ma in ogni stagione. Ovviamente, in inverno si sente di più perché tutti si sono accorti del calo delle nevicate che c’è stato rispetto a 50 o 100 anni fa. In estate, ce ne rendiamo conto perché il trimestre estivo sta diventando sempre più insopportabile, con ondate di calore forti alternate a temporali di inaudita violenza. Anche per l’autunno il riscaldamento globale si fa sentire parecchio. Oltretutto, il cambiamento climatico fa sì che cambino pure le tipologie di perturbazioni. Lunghe fasi siccitose (in un periodo dove è fortemente anomalo), alternate a brevi periodi con molta pioggia”. Poi il noto metereologo ha aggiunto: “È altamente probabile che la prossima estate sarà calda e secca. A novembre continua a esserci un clima troppo mite. Ondate di freddo non se ne vedono nemmeno col binocolo, anche se ci sarà una fase meteo più fredda settimana prossima. Ma questo non vuol dire che arriva il gelo per tutti, ma semplicemente andremo almeno per qualche giorno un poco sotto le medie”. (Continua a leggere dopo la foto)

Cambiamento climatico

Per “cambiamenti climatici” si intendono le variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici. Queste variazioni possono avvenire in maniera naturale; tuttavia, a partire dal 19° secolo, le attività umane sono state il fattore principale all’origine dei cambiamenti climatici, imputabili essenzialmente alla combustione di combustibili fossili (come il carbone, il petrolio e il gas) che produce gas che trattengono il calore. Cambiamenti climatici ci sono sempre stati, nella storia del Pianeta. Dobbiamo iniziare a parlare di crisi climatica perché il clima è sempre cambiato, ma non così in fretta e non con delle infrastrutture rigide e complesse come sono le città e il sistema produttivo ai quali i Paesi più industrializzati sono abituati.