Per “cambiamenti climatici” si intendono le variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici. Queste variazioni possono avvenire in maniera naturale; tuttavia, a partire dal 19° secolo, le attività umane sono state il fattore principale all’origine dei cambiamenti climatici, imputabili essenzialmente alla combustione di combustibili fossili che produce gas che trattengono il calore. Questo cambiamento è sempre più evidente anche nel nostro Paese, dove le stagione si comportano davvero in maniera anomala. Il primo weekend di Febbraio è stato decisamente caldo. Vediamo cosa accadrà ora nei prossimi giorni, fino al prossimo weekend che ci avvia verso il Carnevale. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo, caldo anomalo in Italia e temperature fino a 25 gradi: ecco dove

Nel corso dei prossimi giorni ci sarà un ulteriore cambiamento delle temperature del mese di Febbraio con il picco atteso per martedì 6. Il picco sarà accompagnato da valori fino a 25° in Sicilia, valori fino a 10° anche in montagna a 2000 metri di quota, punte di 22-23°C in Sardegna e 16-17° costanti anche nella Capitale. Una primavera anticipata, con il bel tempo che continuerà indisturbato almeno fino all’8 Febbraio. Il resto del Paese vedrà ancora salire le temperature massime e sembrerà Aprile quasi ovunque. Ma non sarà sempre così. Un repentino cambiamento è atteso da venerdì 9 Febbraio quando le temperature saranno ancora miti, ma arriveranno precipitazioni diffuse: la neve tornerà al Nord oltre i 1500 metri, poi gradualmente l’inverno si ripresenterà più convinto con un generale calo termico. Inizialmente, giorni 9 e 10, la protagonista principale sarà la pioggia assieme ai forti venti meridionali che soffieranno sul nostro Paese. Le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti al Nord e sulle regioni tirreniche. (Continua a leggere dopo la foto)

Le previsioni giorno per giorno

Nella giornata di oggi 5 Febbraio 2024 al Nord sarà oleggiato in montagna, grigio in pianura e sulle coste nebbie o nubi basse localmente persistenti anche di giorno. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Al Centro sarà soleggiato sull’Appennino, grigio su coste ed entroterra tirrenico per nebbie o nubi basse localmente anche di giorno. Temperature stabili, massime tra 12 e 16. Al Sud ci saranno foschie e nubi basse su Campania e alta Calabria tirrenica, la sera anche in Basilicata. Altrove condizioni più soleggiate. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 20. Per martedì 6 Febbraio al Nord è previsto sole sul Alpi e Prealpi, grigio su pianure e coste per nebbie e nubi basse anche persistenti, locali isolate pioviggini. Temperature in calo, massime tra 8 e 13. Al Centro sarà soleggiato in Appennino, a tratti grigio su coste tirreniche e alte Marche per nubi basse. Foschie e nebbie al mattino. Temperature stabili, massime tra 12 e 15. Al Sud sarà fosco al mattino per nebbie e nubi basse, specie sull’area tirrenica. Più soleggiato nelle ore centrali della giornata. Temperature senza variazioni, massime tra 15 e 20 e anche 25. Infine, nella giornata di mercoledì 7 Febbraio al Nord sarà soleggiato sulle Alpi con nubi in aumento la sera sui settori centro occidentali, fosco su pianure e litorali con isolate pioviggini. Temperature in lieve calo, massime tra 7 e 12. Al Centro sarà nuvoloso sul versante tirrenico con deboli piogge in Toscana. Maggiori spazi soleggiati sul versante adriatico. Temperature stabili, massime tra 11 e 17. Infine, al Sud ci saranno locali nubi basse sulla Campania, specie al mattino. In prevalenza soleggiato sulle altre zone. Nubi in aumento la sera. Temperature stabili, massime tra 13 e 20.