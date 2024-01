Meteo, weekend da incubo in Italia: calo delle temperature fino a 15 gradi

Previsioni meteo weekend. L’Italia finisce nella morsa del gelo. Oggi inizia un weekend da incubo per l’intero paese. Ci sarà un calo vertiginoso delle temperature, nella giornata di oggi accompagnato anche da piogge torrenziali. Sono previste anche forti gelate. È la conseguenza del gelo artico proveniente dal Nord Europa. (Continua…)

Previsioni meteo weekend: le parole del meteorologo

Weekend polare in arrivo in Italia tra oggi e domani. Le previsioni meteo preannunciano un fine settimana con tempeste di neve e vento freddo con aria di origine russa. Lorenzo Tedici de iLMeteo.it annuncia: “Ci sarà un calo delle temperature massime anche di 15 gradi, caleranno anche le minime e quindi ci saranno forti gelate. I fenomeni più intensi sono attesi verso l’Emilia Romagna, Marche, Liguria dove nevicherà a quote basse fino i 200 metri. L’ondata di gelo non risparmierà Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio, con fenomeni sempre a quote basse sui 300 metri, bassa collina. Con la neve arriva il blizzard, o tempesta di neve, con un vento polare: questo perché questa corrente fredda che arriva dalla Russia si scontra con una perturbazione che arriva dalle Baleari, dalla Sardegna, dal Mediterraneo ed è umida e più mite, quindi porterà maltempo molto forte in Molise, Calabria, Basilicata, Puglia, soprattutto in Campania interna dove ci saranno vere e proprie tormente di neve”. (Continua…)

Previsioni meteo per sabato 20 gennaio

Oggi, sabato 20 gennaio, al Nord ci sarà tempo soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche nube al mattino sul basso Piemonte. Le temperature resteranno stabili entro la media stagionale. Le massime si attesteranno tra 4 e 8 gradi, ma sono attese estese gelate notturne. Al Centro, invece, piogge sul versante adriatico con neve fino a quote collinari. Nel pomeriggio, però, ci saranno ampie schiarite. Temperature in netto calo, massime tra 5 e 9 gradi. Situazione più critica al Sud con piogge e rovesci su zone peninsulari e nord Sicilia, neve in Appennino dai 600m. Temperature vertiginosamente in calo, soprattutto la minima che potrebbe arrivare anche sotto lo zero. (Continua…)

Previsioni meteo per domenica 21 gennaio

Domenica 21 gennaio al Nord ci sarà tempo stabile e soleggiato e le temperature saranno in rialzo. Di notte, però, è prevista ancora qualche gelata. Le previsioni meteo miglioreranno anche al Centro e al Sud, con le temperature in netto aumento rispetto alla giornata di oggi. È prevista, però, qualche gelata notturna.