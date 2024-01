Meteo, è allarme: regioni a rischio, cosa ci aspetta

Previsioni meteo impazzite sul nostro paese, sole che si alterna a pioggia e gelo. Nei prossimi giorni, però, ci sarà un netto peggioramento. Scatta l’allarme in alcune regioni per l’arrivo del grande freddo. La morsa dell’inverno è giunta nel suo momento clou. Alcune regioni del paese scenderanno addirittura sotto lo zero. (Continua…)

Leggi anche: Meteo impazzito sull’Italia: cosa succederà nei prossimi giorni

Leggi anche: Meteo, freddo polare in arrivo: ecco dove e quando

Meteo, clima glaciale in arrivo

Gli esperti meteorologi confermano l’arrivo di un’ondata di aria gelida sul nostro paese durante il weekend. Sull’Italia arriverà il freddo artico con nevicate, pioggia e vento tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024. Per domenica, invece, è previsto un netto miglioramento. Già da oggi, però, arriverà un flusso d’aria artico-continentale, che dovrebbe riportare le temperature in linea con i valori del periodo. Nei giorni scorsi, infatti, le temperature sono state ben al di sopra della media, soprattutto al Sud, dove ieri sono stati toccati addirittura i 25°. (Continua…)

Leggi anche: Meteo, arriva il gelo in Italia: segnatevi queste date

Leggi anche: Meteo, ancora caldo in Italia: picchi fino a 30 gradi. Ecco dove

Previsioni meteo domani

Come abbiamo detto, la giornata più critica sarà domani, sabato 20 gennaio 2024. Avremo venti forti da Nord Est che raffredderanno tutte le regioni e sono attese anche precipitazioni al Centro-Sud, tra Abruzzo, basso Lazio, Molise, regioni del Sud, Sicilia settentrionale e Sardegna. Arriverà anche la neve sull’Appennino fino a quote collinari. La situazione non migliorerà nel pomeriggio, mentre di notte la minima scenderà addirittura sotto lo zero. Scatta l’allarme nelle regioni in cui il termometro gelerà notevolmente. (Continua…)

Domenica sono previsti miglioramenti

Per fortuna, dopo l’irruzione gelida attesa tra oggi e domani, da domenica 21 gennaio le condizioni meteo dovrebbe tornare stabili. In gran parte dell’Italia ci sarà cielo soleggiato, ma il clima e soprattutto le temperature resteranno invernali. Al Sud i valori massimi resteranno al di sotto della media stagionale, mentre nel resto del Paese osserveremo una leggera risalita delle temperature massime. Al Nord sarà ancora alto il rischio di gelate nelle ore mattutine.