Mauro Corona, all’anagrafe Maurizio Corona, è uno scrittore, alpinista e scultore ligneo italiano. Autore di svariati libri, alcuni dei quali best seller, si è dedicato all’alpinismo, scalando numerose vette italiane ed estere e aprendo oltre 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti Friulane. Da tempo è anche un noto opinionista tv, soprattutto nei programmi condotto da Bianca Berliguer. Lo scrittore è intervenuto a È sempre Cartabianca schierandosi polemicamente sulla questione degli autovelox e di Fleximan. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto di strano da sollevare la polemica. (Continua a leggere dopo la foto)

Mauro Corona rompe il silenzio su Fleximan, le sue parole fanno discutere

Mauro Corona è intervenuto a È sempre Cartabianca schierandosi polemicamente sulla questione degli autovelox e di Fleximan. Corona ha spiegato nel corso della puntata del 30 Gennaio 2024 che già quando erano su Rai 3 aveva parlato con il Presidente del Consiglio per risolvere la questione degli autovelox: “Nella precedente trasmissione, Cartabianca, ero in contatto con Giorgia Meloni e io dissi che questi autovelox erano solo per fare cassa ed è così. La Meloni mi disse: “Ha ragione Corona”. Andatelo a cercare. In quanto alla sicurezza, faccio notare che la demagogia e l’ipocrisia non vanno bene soprattutto, non nella madre o nel padre che perde il figli, ma nel mio paese ne abbiamo già due, uno all’inizio e uno alla fine del paese. Se io voglio correre, corro quanto voglio e poi rallento quando passo davanti all’autovelox. Allora o tappezziamo il paese di autovelox oppure stiamo zitti. Perché chi vuole correre, corre comunque”. Poi Mauro Corona ha chiuso il blocco dedicato all’argomento con un messaggio per Fleximan. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole dell’opinionista



Sempre a È sempre Cartabianca, Mauro Corona, ha chiuso il blocco dedicato all’argomento con un messaggio per Fleximan: “Su Fleximan, io non approvo perché si rischia l’apologia di reato ma la gente che va a lavorare nel mio paese, a Longarone, va giù di multe e non va bene. L’ho chiesto al sindaco di toglierli perché non è giusto. Quanto alla sicurezza è pura demagogia. Mi spiace per chi resta ucciso, ma questa è demagogia”. Ovviamente le sue parole, come capita spesso, hanno alzato un polverone, soprattutto tra chi condanna senza ombra di dubbia il “reato” commesso da Fleximan contro gli autovelox.