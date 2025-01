Gasparri beve prosecco in diretta tv e fa il test dell’etilometro: ciò che accade dopo è sorprendente – Può accadere davvero di tutto in tv: l’attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, già ministro delle comunicazioni nel governo Berlusconi II, Maurizio Gasparri si è sottoposto alla prova dell’etilometro, al programma “L’Aria che Tira”, condotto David Parenzo su LA7. Si discuteva del nuovo Codice della strada che prevede un inasprimento dei limiti sull’assunzione di alcol alla guida con ritiro della patente. (continua a leggere dopo le foto)

Maurizio Gasparri beve prosecco in diretta tv e fa il test dell’etilometro: il finale spiazza (VIDEO)

Maurizio Gasparri e la prova dell'etilometro: una scenetta che è andata in onda su La 7. Il 68enne romano era ospite al programma "L'Aria che tira" di David Parenzo. In studio c'era anche un agente ispettore della Polstrada, che poi ha condotto un test in diretta tv proprio sul senatore. "Ho bevuto solo un caffè e mangiato un cioccolatino", ha esclamato sorridendo Gasparri, prima che il conduttore David Parenzo facesse portare in studio un bicchiere di vino prosecco per fare appunto un test dell'etilometro al senatore forzista.

“L’Aria che tira”, Maurizio Gasparri beve prosecco e fa il test dell’etilometro

“Facciamo entrare questo bicchiere di ottimo prosecco, made in Cairo, qui solo eccellenze italiane ci sono”, ha detto ridendo il conduttore David Parenzo, citando scherzosamente il patron di La7. Poi è stato offerto un calice di vino a Gasparri, che si è prestato al gioco.

