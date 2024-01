Marito e moglie trovati morti in casa: l’ipotesi choc

I vicini di casa della coppia hanno chiamato i carabinieri quando hanno sentito delle urla provenire dal loro appartamento. E qui gli agenti hanno fatto il ritrovamento choc: marito e moglie giacevano in una pozza di sangue nella loro abitazione. È successo nella mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, prima delle 8. L’ipotesi degli inquirenti su quanto è accaduto a Vincenzo e Annalisa è terribile. (Continua dopo le foto)

Agropoli, marito e moglie trovati morti in casa

La coppia era residente ad Agropoli, in provincia di Salerno, in una abitazione presso via Gaetano Donizetti. Ai carabinieri è arrivata non solo la chiamata da parte dei vicini ma anche dalla madre di Annalisa, una delle vittime, visto che non rispondeva al telefono. Sono morti questa mattina Vincenzo Carnicelli, 63 anni e pizzaiolo di professione, e la moglie, Annalisa Rizzo, di 20 anni più giovane e impiegata di banca. In casa con loro c’era anche la figlia di 13 anni che ancora dormiva quando i carabinieri hanno scoperto i due cadaveri. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto)

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio

I carabinieri intervenuti sul posto al comando del capitano Giuseppe Colella hanno trovato un coltello con una lunga lama insanguinato. Entrambi i corpi presentavano ferite di arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe dell’arma del delitto, quella con cui l’uomo avrebbe prima ucciso la compagna e poi si sarebbe tolto la vita. Secondo le prime informazioni trapelate, sembra che a innescare il drammatico evento sia stata una violenta discussione.