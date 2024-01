Terribile incendio, traffico in tilt sull’autostrada italiana: cos’è successo – Un violento incendio si è sviluppato all’alba di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, in un’azienda che si trova vicino all’uscita Cavenago Cambiago dell’autostrada A4, tra Milano e la Brianza. Il traffico è andato subito in tilt: sul posto sono accorsi vari mezzi dei vigili del fuoco. Di seguito tutti i dettagli su quanto accaduto. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia in Italia, treno travolge bambino di 9 anni: come è successo

Leggi anche: Incidente ferroviario: donna muore travolta da un treno

Terribile rogo, traffico in tilt sull’autostrada italiana: cos’è successo

Fiamme alla Planet Farms di Cavenago, la più grande azienda agricola verticale d’Europa, estesa per 10mila metri quadri davanti all’autostrada Milano-Bergamo. Alle sei e mezza di stamattina sono arrivati sul posto i mezzi del comando provinciale di Monza e Brianza. Si è levata un’alta colonna di fumo visibile agli automobilisti in viaggio lungo la A4, alcuni dei quali hanno pubblicato scatti del terribile rogo sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Bambino di 9 anni precipita dalla seggiovia: le sue condizioni

Leggi anche: Tragico incidente, auto sfonda la recinzione e finisce nel giardino di un locale

Incendio a Cavenago lungo la A4: in fiamme un capannone dell’azienda agricola Planet Farms

Il sindaco di Cavenago ha informato i suoi cittadini di tenere le finestra chiuse intanto che i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo. Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, farà rilievi per capire se dal rogo si siano sprigionati alti livelli di sostanze nocive. Ancora però non sono chiare le cause dell’incendio. «Il Corriere della Sera» parla di un possibile guasto ad un macchinario. (continua a leggere dopo le foto)

Spaventoso incendio divora il capannone della Planet Farms di Cavenago, la più grande vertical farm d'Europa pic.twitter.com/6TUVZPjjE2 — Local Team (@localteamit) January 22, 2024

Incendio Cavenago, la colonna di fumo visibile dall'autostrada A4 pic.twitter.com/JeXtbOH2Ln — Local Team (@localteamit) January 22, 2024

Incendio a Cavenago lungo la A4: da accertare le cause

L’allarme al 112 è stato lanciato stamani intorno alle 5.45: i primi ad accorgersi di quello che stava succedendo sono stati gli operai impegnati nel turno di notte in azienda. Purtroppo le fiamme hanno avvolto l’intero stabilimento in poco tempo provando gravissimi danni alla struttura. Per fortuna però il rogo non ha causato morti né feriti, difatti gli operai si sono subito messi in salvo. In una nota i vigili del fuoco hanno fatto sapere che “in supporto alle squadre della sede di Monza che da stamattina all’alba stanno fronteggiano l’incendio divampato nell’azienda Planet Farms di Cavenago, il Comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato 5 squadre per un totale di circa 25 uomini. Fra queste anche gli esperti del nucleo NBCR”.