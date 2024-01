Home | Tragedia in Italia, treno travolge bambino di 9 anni: come è successo

Una vera e propria tragedia si è consumata in Italia. Un bambino di 9 anni è stato travolto da un treno. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il corpo del piccolo, originario della Moldavia, è stato scoperto sui binari nella serata dal macchinista di un treno regionale che percorreva la tratta. Il bambino potrebbe essere stato colpito da un convoglio passato in precedenza. (Continua…)

Treno travolge bambino di 9 anni

Terribile tragedia in Italia, dove un bambino di circa 9 anni è stato travolto da un treno. Il suo corpicino è stato scoperto sui binari da un macchinista. È probabile che il bambino sia stato colpito da un convoglio passato in precedenza sulla linea. Per il piccolo ovviamente non c’è stato nulla da fare. È tragicamente deceduto dopo essere stato travolto da un treno. La giornata di ieri è stata funestata dagli incidenti ferroviari. Poco prima, infatti, anche una donna è stata travolta da un treno ed è morta dopo l’arrivo dei soccorsi. (Continua…)

Dove è successo

L’incidente ferroviario è avvenuto a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino. Il bambino, stando alle prime ipotesi investigative, sarebbe fuggito da una comunità locale, la quale aveva segnalato la sua scomparsa nel pomeriggio ed erano partite le ricerche. Le autorità, insieme alla polizia ferroviaria, stanno attualmente indagando per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. L’incidente ha ovviamente causato disagi alla circolazione ferroviaria. La linea, infatti, è stata interrotta e sono stati messi a disposizioni servizi bus tra Chivasso e Alessandria. (Continua…)

Anche una donna finisce sotto al treno

La giornata di ieri è stata funestata dagli incidenti ferroviari. Poco prima, infatti, anche una donna di sessant’anni è stata colpita e uccisa da un treno in transito sulla linea Torino-Milano. In questo caso, però, gli investigatori propendono per l’ipotesi del suicidio. L’incidente si è verificato alla stazione di Chivasso, a soli quindici chilometri di distanza dalla stazione di Borgo Revel, dove si è verificato l’incidente del bambino.