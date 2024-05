Marisol, la brutta notizia dopo “Amici”: “Mi devo fermare”

La ballerina ha vinto il circuito di Danza di Amici ed è arrivata seconda nella classifica generale del programma dietro la cantautrice Sarah Toscano. Marisol Castellanos è di certo un vero talento del programma di Maria De Filippi, un talento che non è passato inosservato. Il pubblico infatti l’ha premiata contro Dustin, facendola arrivare prima tra i ballerini ma Marisol ha anche fatto centro aggiudicandosi il premio della critica assegnato dai giornalisti per un totale di 100mila euro in gettoni d’oro. La stessa ballerina, però, già il giorno seguente la conclusione di Amici ha annunciato di avere bisogno di uno stop. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Mida, chi è la sua cotta famosa: la confessione del cantante

Leggi anche: “Io Canto Family”, la brutta notizia per Michelle Hunziker dopo la puntata

Le parole di Marisol dopo la finale di “Amici”

Subito dopo la finale di Amici, che si è svolta sabato 18 maggio 2024, Marisol sul suo profilo Instagram ha condiviso un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che l’hanno aiutata durante il suo percorso nella scuola di Amici. “Scontato dire che non ci sono parole per descrivere un’esperienza dal genere, ma non ce ne saranno mai abbastanza per ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e l’hanno resa unica. Grazie Maria. Grazie a tutti gli autori; grazie a tutti i professionisti e gli insegnanti in sala che mi hanno fatto crescere in questi 8 mesi stupendi. Grazie alla maestra Celentano per avermi dato un banco a settembre e avermi guidata in questo percorso. Grazie alle costumiste e alla sartoria; grazie a tutti i giornalisti per il premio della critica, onorata”, ha fatto sapere la ragazza, per poi precisare che avrà bisogno di uno stop. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Selvaggia Roma, svelato il sesso del bebè in arrivo: il dettaglio è toccante

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, triangolo in vista? Cosa sta succedendo

“Amici”, Marisol si prende una pausa per curare il ginocchio

Marisol ha annunciato che sarà costretta a prendersi “un periodo di pausa dalla danza”. Il motivo? Il male al ginocchio. Durante tutto il suo percorso ad Amici infatti, abbiamo visto la giovane con il ginocchio fasciato. La ragazza non se n’è mai lamentata ma adesso preferisce curarsi prima che la situazione peggiori. “Dovrò prendermi un periodo di pausa per curarlo, non so esattamente quanto tempo ci vorrà per guarire. In questi mesi ho stretto molto i denti. Probabilmente dovrò sottopormi ad un intervento ma non mi fermerò a lungo”, ha precisato. Quali sono i piani per il suo futuro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva