A L’Isola dei Famosi i naufraghi sono impegnati in sfide che li mettono alla prova, anche a livello sentimentale. Ieri, a due concorrenti è stato chiesto di arrampicarsi in cima alla montagna e in questo modo i sono rimasti lontani dal resto del gruppo: una cosa che pare abbia fatto piacere ad entrambi. Sta per formarsi una nuova coppia? In molti pensano di sì. Tuttavia la storia non è così semplice perché ci sarebbero i sentimenti di un’altra persona in ballo. (Continua dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, una sfida per Artur Dainese e Karina Sapsai

Karina ieri ha fatto sapere di aver affrontato una sfida insieme ad Artur. “Oggi lo Spirito dell’Isola ha chiesto a me e Artur di arrampicarci al cima della montagna, solo che lui doveva portare dieci kg di sabbia sulle spalle”. Dainese è apparso felice di questa missione e lo ha subito ammesso. “Sono felice, sì sono contento che mi hanno mandato qui con te. Mi fa tanto piacere a dire la verità“, ha detto alla sua compagna d’avventura. I due, arrivati sulla sommità della collina, si sono goduti la splendida vista e hanno imitato Jack e Rose sulla prua del Titanic. Non è un caso che siano stati scelti proprio loro. (Continua dopo le foto)

Lo Spirito dell'#Isola chiede ad Artur e Karina di compiere un'importante missione… ma la ricompensa conquistata non è per loro! pic.twitter.com/M6s7clbSGt — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2024

Nuova coppia a “L’Isola dei Famosi”?

Artur ha già ammesso di essere attratto da Karina, la nuova concorrente. Infatti, durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, che è andata in onda domenica 19 maggio, Artur ha confessato a Vladimir Luxuria che l’attrazione che sente per Karina è già a 8, in una scala che va da 1 a 10. Se Karina si lasciasse trasportare, potrebbe nascere una nuova coppia. La prima di questa edizione. Ma c’è un piccolo intoppo: Khady.

