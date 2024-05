Franco Di Mare, il gesto da brividi della moglie Giulia

Franco Di Mare è morto nei giorni scorsi all’età di 68 anni. Il giornalista e conduttore televisivo aveva annunciato di soffrire di mesotelioma, rara forma di tumore. La malattia gli ha lasciato pochi giorni di vita. Prima di morire, però, Di Mare ha sposato la sua Giulia, che oggi lo ricorda con un messaggio davvero molto bello. (Continua…)

Franco Di Mare si è spento a 68 anni

Il noto giornalista e conduttore televisivo Franco Di Mare si è spento all’età di 68 anni. Aveva contratto un rara forma di tumore, il mesotelioma, che gli aveva lasciato pochi giorni di vita. Prima di morire, Di Mare è apparso per l’ultima volta in televisione nel programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Era molto segnato in viso, si percepiva che la malattia stava portandoselo con sé. Pochi giorni prima di spirare, il giornalista ha sposato la sua compagna, Giulia Berdini. La moglie l’ha ricordato sui social con un messaggio da brividi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)