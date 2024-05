Franco Di Mare, la figlia Stella rompe il silenzio dopo la morte – Alle 14 di oggi, lunedì 20 maggio 2024, si svolgeranno nella basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma, i funerali di Franco Di Mare. Il giornalista di 68 anni è morto lo scorso venerdì: lottava contro un mesotelioma. A rompere il silenzio la figlia Stella, che ha ricordato gli ultimi istanti di vita del noto conduttore e inviato di guerra. (continua a leggere dopo le foto)

Ad annunciare la morte di Franco Di Mare è stata la sua famiglia, compresa la figlia Stella, adottata a Sarajevo nel 1992 proprio da lui mentre era sul campo, e che ora ha poco più di 30 anni. «Papà fino all’ultimo ha affrontato la vita e le sue difficoltà con ironia. Ci ha fatto sorridere anche la sera prima di andare via», ha detto lei in un’intervista al «Corriere della Sera». (continua a leggere dopo le foto)

Franco Di Mare, parla la figlia Stella: gli ultimi istanti insieme prima della morte

«Cosa mi ha insegnato? A prendere le decisioni con la testa ma anche con il cuore», ha confidato Stella Di Mare. Quest’ultima ha ricordato anche alcuni momenti vissuti insieme al padre quand’era bambina: «Avevo cinque anni, era sera, a casa dei nonni. Ero in pigiama pronta per andare a dormire. Si presentò a sorpresa. Mi fece vestire e mi portò al cinema a vedere Il Gobbo di Notre-Dame. L’ultimo spettacolo. In sala eravamo soltanto io e lui. Nel 2012 invece ci siamo fatti 4 chilometri nella neve alta per andare alla prima di Hugo Cabret».

