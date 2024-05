Fedez e i problemi di salute, il cantante rompe il silenzio – Lo stato di salute di Fedez avrebbe portato il giovane ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma Rai di Alessandro Cattelan. Dopo la fuga di notizie, il rapper ha deciso di intervenire, aggiornando i fan sulle sue condizioni. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Fedez, intervengono i Carabinieri: la notizia da incubo

Leggi anche: Fedez e il presunto flirt con Ludovica Di Gresy: il cantante rompe il silenzio

Come sta Fedez? Il cantante rompe il silenzio su Instagram

Pochi minuti fa Fedez ha rotto il silenzio sui social: «Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita». Il rapper ha chiarito la situazione con una storia pubblicata su Instagram. Il suo staff ha confermato al sito «Leggo», che, lo scorso weekend, Fedez non è stato bene ed è stato visitato al pronto soccorso. (continua a leggere dopo le foto)

Fedez e i problemi di salute: tutto sulle sue condizioni

“Non è stato necessario il ricovero, ma il malore ha suggerito alcune ore di riposo, motivo che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di ‘Da vicino nessuno è normale’, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio”, riferisce «Leggo». Dichiarazioni che smentiscono quanto aveva precedentemente riportato l’«Ansa».