Fedez e il presunto flirt con Ludovica Di Gresy: il cantante rompe il silenzio

Da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, i gossip sui presunti flirt del rapper sono esplosi. La nuova presunta fiamma di Fedez sarebbe Ludovica Di Gresy. I due sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti sospetti qualche giorno fa durante il release party del nuovo disco del rapper Capo Plaza, in un locale milanese. Cosa c’è realmente tra i due? Fedez rompe il silenzio. (Continua dopo le foto)

Fedez e Ludovica Di Gresy beccati insieme a Milano

Fedez, nei giorni scorsi, ha partecipato alla festa per l’uscita dell’ultimo disco di Capo Plaza in un locale di Milano. Durante la serata, il rapper e Ludovica Di Gresy sono stati beccati mentre chiacchieravano appartati. In un video nel quale i due appaiono vicini, il cantante avrebbe detto alla modella: “Ci spostiamo?”. Fedez stava cercando un po’ di privacy per stare da solo con la ragazza? (Continua dopo le foto)

Il sospetto su Fedez

Sul web, tutti hanno subito pensato che tra Fedez e Ludovica potesse esserci qualcosa. Nelle scorse ore, Fedez è stato ospite a “La Zanzara”. I giornalisti hanno parlato di tante cose con il rapper e tra una cosa e l’altra gli hanno chiesto un commento sul processo in corso contro il Codacons. “Io sono cintura nera di querele, il processo comunque non è ancora terminato”, ha risposto senza indugio Fedez. Tra le domande che gli sono state poste, ce n’è stata anche una proprio su Ludovica Di Gresy.

