“L’Eredità”, la rivelazione di ghiaccio dell’ex concorrente su Fabrizio Frizzi

Andrea Saccone è stato l’ultimo grande campione de L’Eredità, quando il programma era condotto da Fabrizio Frizzi. Dopo due settimane, il concorrente, che aveva appena 18 anni, ha accumulato un montepremi di oltre 48mila euro. L’ultima puntata andò in onda il 16 marzo 2018, esattamente dieci giorni prima della morte del conduttore. Un momento iconico fu l’abbraccio tra Frizzi e Andrea. A distanza di anni dal gioco, cosa ha rivelato il concorrente su Fabrizio Frizzi? (Continua dopo le foto)

Andrea Saccone, che fine ha fatto dopo “L’Eredità”

L’ex campione del quiz game di Rai 1, ha ammesso di aver vissuto il periodo dopo L’Eredità in modo sbagliato, nel senso che adesso se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto diversamente. “Uscii dal liceo con 100, ma dopo la maturità non sapevo minimamente cosa fare. Vuoi o non vuoi, la fama ti cambia. Ero un cretino, non avevo la testa e non mi sapevo regolare. Tentai il test per entrare al Politecnico di Milano e lo passai, però durai un mese. Non avevo voglia di fare niente, è brutto da dire, lo so. Tornai a casa e provai con Scienze della Comunicazione a Perugia. Pure in questo caso smisi anzitempo. Morale della favola: rimasi fermo un anno e, dopo dodici mesi passati a non fare niente, scelsi il corso triennale di Matematica a Firenze”, ha detto. Con il senno di poi, Andrea ha ammesso che l’errore è stato montarsi la testa. “Se incontrassi l’Andrea 18enne lo prenderei a sberle”, ha detto ironicamente ma neanche troppo. (Continua dopo le foto)

Andrea Saccone ha fatto i conti con la depressione

Poi però la vita gli ha aperto gli occhi. “Sono andato a sbattere contro una realtà allucinante”. Dopo aver assaporato la gloria, è arrivata la depressione. “Ti ritrovi da solo, senza sapere cosa fare del tuo futuro, mentre i tuoi coetanei, al contrario, lo sanno benissimo”, ha raccontato. Con la vittoria a L’Eredità il ragazzo ha incassato 30mila euro (togliendo le tasse dalla vincita) e li ha messi da parte “perché se un giorno avrò bisogno potrò usufruire di quel tesoretto”, ha spiegato a Tv Blog. Cosa ha detto il ragazzo a proposito di Fabrizio Frizzi?

