"L'Isola dei famosi", sta nascendo una nuova coppia top: tutti lo hanno notato – L'amore è nell'aria? Artur Dainese e Khady Gueye sono davvero inseparabili. I due giocano, si lanciano battute e passano molto tempo insieme. Anche gli altri naufraghi hanno notato il forte feeling e chissà che Vladimir Luxuria nella prossima diretta de "L'Isola dei famosi" non tiri fuori l'argomento.

“L’Isola dei famosi”, nuova coppia sta nascendo? L’hanno notato tutti

Khady Gueye e Artur Dainese potrebbero diventare la prima coppia di questa edizione de L’Isola dei famosi. In realtà, però, i due non hanno molto tempo a disposizione: il 28 maggio, infatti, il reality ambientato in Honduras chiuderà i battenti. (continua a leggere dopo le foto)

Una nuova coppia sta nascendo a “L’Isola dei famosi”?

Nella giornata di ieri Khady Gueye e Artur Dainese si sono appartati in riva al mare e lei ha confessato che rimarrebbe volentieri ancora a Cayo Cochinos: «Io quasi, quasi resterei ancora un po’ qui». Nessuna reazione romantica da parte del modello: «Guarda che se vuoi dopo la fine del programma ti lasciamo qui e ti fai una bella vacanza».

