Il noto modello fa fatto coming out a sorpresa sui social. A chi gli chiedeva di parlare della sua fidanzata, lui ha risposto dicendo di non avere una fidanzata, bensì un fidanzato. Il modello attualmente abita negli Stati Uniti. (Continua…)

Noto modello italiano fa coming out sui social

Il noto modello, attore e tiktoker romano ha deciso di fare coming out sui social. Il giovane ha risposto ad una domanda in cui gli chiedevano di parlare della sua ragazza. Lui ha lasciato tutti a bocca aperta, dicendo: “Non ho una ragazza e non vivo a Los Angeles. Ho un ragazzo e vivo a New York“. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)