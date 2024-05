Il Serale di Amici 23 procede a gonfie vele, soprattutto in termini di ascolti. Lo share sta regalando a Maria De Filippi grosse soddisfazioni. Ancora in gara per la vittoria finale ci sono: Marisol, Petit, Dustin, Holden, Mida e Sarah. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda il 4 Maggio 2024, oltre all’eliminazione di Martina Giovannini, uscita al ballottaggio contro Mida, nel corso della trasmissione sono avvenuti diversi colpi di scena. Uno dei protagonisti della serata è stato sicuramente Holden e il suo gesto verso Sarah. (Continua a leggere dopo le foto)

“Amici 23”, il gesto di Holden verso Sarah: la reazione del pubblico

Amici 23, si continua a discutere molto dell’ultima puntata del Serale andata in onda sabato 4 maggio su Canale 5. Oltre all’eliminazione di Martina Giovannini, uscita al ballottaggio contro Mida, nel corso della trasmissione sono avvenuti diversi colpi di scena. Uno dei protagonisti della serata è stato sicuramente Holden, nome d’arte di Joseph Carta. Il cantante è stato al centro di un vero e proprio caso che ha diviso il pubblico. Il giovane cantante infatti doveva preparare un brano per un guanto di sfida sulla creatività lanciato da Lorella Cuccarini nel corso della settimana precedente, ma si è presentato al serale a mani vuote e senza avvisare il suo prof Rudy Zerbi, rimasto letteralmente spiazzato dal comportamento di Holden. Joseph ha dovuto incassare quindi la sconfitta a tavolino. Poco dopo però si è potuto rifare, cantando sul palco il suo inedito: Randagi.

