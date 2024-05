Home | Giulia Stabile, fan impazziti per lei e l’ex compagno di “Amici”: cosa succede

Giulia Stabile ha scritto un dolce messaggio al suo ex compagno della scuola di Amici. Tantissimi fan della ballerina hanno subito pensato che tra i due potesse esserci qualcosa. Molti infatti hanno commentato chiedendo qualche spiegazione in più. Giulia ha trovato di nuovo l’amore? (Continua dopo le foto)

Chi è Giulia Stabile

In questi giorni, i fan di Amici stanno seguendo la ragazza il sabato sera su Canale 5, visto che lei è una delle ballerine professioniste del talent. Prima di questo però, lei stessa aveva partecipato ad Amici nell’edizione 2020/2021, vincendola. Durante il percorso, Giulia ha conosciuto Sangiovanni, che è diventato il suo fidanzato, fino allo scorso anno. C’era però anche un’altra persona all’interno della scuola con la quale Giulia ha legato molto. (Continua dopo le foto)

I messaggi tra Giulia e Aka7even

Recentemente, Giulia ha pubblicato un video nel quale danza insieme ad un’altra ballerina sulle note di “Notte fonda” di Aka 7even, un altro allievo di Amici 20. Giulia ha anche taggato l’ex compagno di scuola. “Come faccio a non fidarmi di te”, ha risposto Aka. “Mi fai sentire come in una notte fonda”, ha scritto Giulia aggiungendo l’emoji di un “cuore”. Cosa c’è tra i due?

