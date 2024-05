Fedez, intervengono i Carabinieri: la notizia da incubo

Non c’è pace nell’ormai ex casa dei The Ferragnez. Dopo la crisi e lo scandalo Balocco, alla lunga lista dei tormenti di Chiara Ferragni e Fedez sembra aggiungersi anche una rissa. Sì, avete capito bene. Nuovi problemi per il noto rapper milanese, il quale, stando a quanto riportato da alcuni testimoni, sembrerebbe essere coinvolto in una rissa con il personal treiner Cristiano Iovino, finito sui giornali per la frequentazione intima con Ilary Blasi (negata dalla showgirl). (Continua a leggere dopo le foto)

Fedez coinvolto nella rissa con Iovino? Tutte le novità

Nuovi problemi per il rapper Fedez, il quale è stato deferito all’autorità giudiziaria. Come riportato da Open, i Carabinieri lo avrebbero denunciato per rissa. Ovvero un reato procedibile d’ufficio, senza necessità di denuncia da parte della vittima. E cioè Cristiano Iovino, il quale non è mai andato a raccontare agli inquirenti cosa sia realmente successo la notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024. Ma i Carabinieri già nella mattina del 22 Aprile hanno recapitato una Comunicazione di notizia di reato (Cnr) su quanto accaduto in via Marco Ulpio Traiano a Citylife e nella discoteca The Club di Largo La Foppa. L’altro reato ipotizzato nella comunicazione dei militari di via Moscova è quello di lesioni.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe partito da una rissa in discoteca tra il rapper e il personal trainer per una ragazza bionda, poi individuata in Ludovica Di Gresy, apostrofata in maniera non elegante da Iovino. A quel punto intervengono i buttafuori della discoteca. Che allontanano prima Iovino e poi Fedez. A quel punto partono le telefonate. E si arriva all’appuntamento sotto casa di Iovino. Dove avviene il pestaggio. Che il personal trainer non ha ancora denunciato. Ai carabinieri che lo esortano ad andare in ospedale per farsi medicare e stilare il referto risponde di non sentire nessun dolore.

