“Io Canto”, fiumi di lacrime per Chiara e il padre: cos’è successo (VIDEO)

Ieri, lunedì 20 maggio 2024, è andata in onda la prima puntata di Io Canto family, lo show condotto da Michelle Hunziker, su Canale 5. I protagonisti di questo talent show sono coppie di familiari uniti dalla passione per la musica. Ogni coppia in gara è formata da due componenti della stessa famiglia. Durante la puntata di ieri si sono esibiti Chiara e il padre e tutti sono scoppiati in lacrime, non riuscendo a trattenere l’emozione durante la loro esibizione. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni e il gossip sul campione: cosa succede

Leggi anche: Fedez e i problemi di salute: il cantante rompe il silenzio

“Io Canto family”, Michelle introduce Chiara e il papà

Michelle Hunziker ha fatto entrare in studio Chiara Orlando e suo papà Michele. Chiara ha spiegato che è stato un suo desiderio quello di partecipare a Io Canto. “Ho deciso di venire qui, perché amo cantare, ma anche per passare del tempo in più con mio padre. Noi abbiamo uno splendido rapporto e mi sembrava una bella occasione da condividere“, ha raccontato. Michelle ha anche notato una certa somiglianza tra Claudio Amendola, uno dei giurati, e Michele. “Ma sai che siete uguali? Veramente, ma non solo nell’aspetto. Quando tu parli sembri cugino di Claudio. C’è un’affinità particolare, non si sa mai, magari siete parenti alla lontana“. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Franco Di Mare, il gesto da brividi della moglie Giulia

Leggi anche: “Amici”, indiscrezioni pesanti su Mida dopo la finale: cosa succede

La storia di Michele

Poi la conduttrice ha rivelato che Michele in passato è stato un pugile. “Tu fai l’autista di autobus. Però per 40 anni sei stato sul ring. Adesso invece insegni ai ragazzi e hai una palestra no profit dove aiuti i giovani in situazioni difficili. Questo è davvero un bel messaggio“, ha detto la conduttrice per poi assistere ad un’esibizione che ha tolto il fiato a tutti. Il duo composto da padre e figlia, ha deciso di portare sul palco “A te” di Jovanotti. E tutti sono scoppiati in lacrime.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva