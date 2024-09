Maria Rosaria Boccia, arriva la decisione della commissione: cosa le succede ora

Nuova svolta nel caso Sangiuliano. Dopo le dimissioni da Ministro della cultura nel Governo Meloni di Gennaro Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia ha continua ad attaccare tutti quanti sia attraverso i social che i canali tv. La donna non sembra intenzionata ad abbandonare la sua battaglia. Nel frattempo è arrivata una decisione dalla commissione di sicurezza. Ecco che cosa non potrà più fare. (Continua a leggere dopo le foto)

Maria Rosaria Boccia non potrà più entrare in Parlamento

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice al centro del caso Sangiuliano, è finita infatti nel mirino della Commissione sicurezza di Montecitorio, dopo la divulgazione dei video da lei realizzati con gli occhiali-smart, immagini poi pubblicate sui social. In queste ore, come riportato da Il Messaggero, la Commissione di sicurezza ha deciso con un daspo permanente che la Boccia non potrà più accedere alla Camera dei Deputati.

