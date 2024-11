Maria De Filippi, ormai non c’è alcun dubbio: ecco chi è la sua erede – Da anni Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5. La conduttrice è al timone di tre format, che rappresentano una granitica certezza per Mediaset: “C’è posta per te”, “Uomini e donne” e “Amici”. Soprattutto quest’ultimo, che sembra non risentire dello scorrere del tempo, è uno dei programmi più invidiati e al contempo amati. Il nome della De Filippi è legato indissolubilmente a quello della scuola che ha visto nascere negli anni tanti talenti: da Emma Marrone a Stefano De Martino, da Alessandra Amoroso ad Annalisa. Secondo un editoriale uscito su «Fanpage» la conduttrice però avrebbe trovato una sua degna erede. (continua a leggere dopo le foto)

Gennaro Marco Duello, giornalista di lungo corso, laureato in Scienze della Comunicazione all’Università Suor Orsola Benincasa, che lavora nella redazione Spettacoli e Cultura di Fanpage dal 2011, scrive: “Lo show che conta in Mediaset ha da tempo una sola maestra, la cui cattedra è salda da anni. Parliamo di Maria De Filippi, ovviamente. Il tempo, però, passa per tutti, e ogni grande storia ha quel momento in cui l’eredità deve essere raccolta da qualcuno. This is Me, celebrazione incredibile del mondo di Amici, ha dimostrato che Silvia Toffanin è la candidata più vicina a quel trono”. Non solo, per Duello “con questo show, la Toffanin non solo consolida il suo ruolo di figura centrale nel panorama televisivo di Mediaset, ma si avvicina a un concetto che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi una bestemmia: raccogliere l’eredità di Maria De Filippi”. (continua a leggere dopo le foto)

“This is Me” non ricorda soltanto i più grandi talenti di “Amici”, ma è un omaggio ad un modo particolare di fare televisione, quello di Maria De Filippi, tanto amata dal pubblico, che ne ammira la genuinità e umiltà. “Silvia Toffanin non si limita al compitino e dimostra di avere dalla sua la forza della semplicità, qualità essenziale per veicolare le emozioni e accendere il motore di tutte le narrazioni. La sua misura, sobria e mai invadente, mantiene il focus sulle storie degli ospiti e non le oscura mai. Esattamente come fa Maria De Filippi”, osserva il giornalista su “Fanpage”. Poi un appunto, per Gennaro Marco Duello la Toffanin deve stare attenda ad alcune cose…

