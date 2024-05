L’ultima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” sta per concludersi e ieri, 12 maggio, è andata in onda la puntata della semifinale. Per l’occasione, la padrona di casa ha indossato un abito dal significato particolare. (Continua a leggere dopo la foto…)

La semifinale di “Amici 23”

“Amici 23” è ad un passo dalla finale che decreterà il vincitore di questa edizione. Solo uno dei talenti porterà a casa la vittoria e per lui si apriranno le porte di un futuro brillante nel mondo dello spettacolo. Un’occasione con una certa importanza dal momento che Maria De Filippi è riuscita a lanciare talenti alla stregua di Annalisa, Emma Marrone, Michele Bravi, Elena D’Amario e tantissimi altri. Inoltre, l’evento catalizza l’attenzione dei tanti telespettatori che hanno seguito il percorso degli allievi della scuola di “Amici” e fanno il tifo per i preferiti. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Amici 23”: Maria De Filippi e il suo outfit particolare

Ma i serali di “Amici” sono più che una competizione tra allievi di talento. Durante le puntate, il pubblico segue con interesse i tanti elementi che fanno dello show un evento imperdibile. Dagli ospiti esterni, alle opinioni della giuria fino anche a dettagli apparentemente meno significativi come ad esempio gli outfit indossati. Maria De Filippi, ad esempio, ha sfoggiato un abito molto particolare che nasconde un significato. Al suo ingresso nello studio di “Amici”, la conduttrice è apparsa con un abito nero e una stampa rossa sul torso che rappresenta un fiore. Ecco di che abito si tratta.

