“Amici”, clamoroso colpo di scena durante la semifinale: la decisione spiazza tutti

Ieri sera, 12 Maggio 2024 è andata in scena la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Sabato prossimo il pubblico di Canale 5 scoprirà il nome del vincitore di Amici 23. Oltre alla giuri di sempre, sarà anche il pubblico da casa tramite televoto a scegliere a chi consegnare la famosa coppa del programma. Nel frattempo ripercorriamo insieme tutti i fatti della semifinale, che ha regalato numerosi colpi di scena. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, arriva la svolta per Holden: l’intervento di Maria

Leggi anche: “Amici”, spunta il nome dell’eliminato: l’indiscrezione

Leggi anche: “Amici”, è successo di tutto in studio: scontro tra prof e giurato

Leggi anche: “Amici 23”, chi sarà il vincitore: colpo di scena in classifica

“Amici”, sei allievi in finale: i nomi dei concorrenti

La sensazione che la semifinale di Amici 23, andata in onda ieri sera 12 Maggio, sarebbe stata diversa dal solito c’era già stata grazie agli spoiler che avevano parlato di una finale a cinque. Ma durante l’ottava puntata è arrivato il nuovo colpo di scena. Al termine dell’ultima manche e dopo l’annuncio di Holden come quinto finalista è arrivato il momento per Malgioglio, Giuseppe e Michele Bravi di scegliere chi mandare a casa tra Mida e Sarah. Giofrè ha deciso di stravolgere la liturgia della votazione e ha fatto una richiesta a Maria De Filippi: “Possiamo uscire per confrontarci e non votare singolarmente con l’Ipad?”. Maria ha accettato e così Mida e Sarah sono rientrati in casetta. Mida nel frattempo ha ammesso: “Loro che hanno la maglia se la meritano tutti, però mi dispiace. Non sono disperato però ho cercato di portare avanti dall’inizio alla fine costanza e determinazione”. Sarah: “Piangerò in tutti casi”. Poi Sarah e Mida vengono invitati in studio e da questo momento in poi è accaduto l’impensabile.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”