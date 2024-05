Gossip. “Amici”, spunta il nome del presunto eliminato dell’ottava puntata del serale del talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e l’indiscrezione di Novella 2000. (Continua a leggere dopo la foto).

“Amici”, le anticipazioni dell’ottava puntata del serale

"Amici", per scoprire chi sarà eliminato dall'ottava puntata del serale, non sarà necessario aspettare fino a domenica sera, 12 maggio 2024. Infatti, secondo quanto riportato da Novella 2000, il nome del concorrente che dovrà lasciare il talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi è già stato rivelato. Ieri sera, giovedì 9 maggio 2024, è stata registrata l'ottava puntata del serale in cui uno degli allievi ha dovuto abbandonare definitivamente il sogno di potersi aggiudicare un posto nell'attesissima finale che andrà in onda sabato 18 maggio 2024, in diretta su Canale Cinque.

“Amici”, gli ospiti della semifinale

Come anticipato, nella puntata che andrà in onda domenica 12 maggio 2024, uno degli allievi della scuola di "Amici" dovrà dire addio al sogno della finale. Durante la giornata di ieri, giovedì 9 maggio 2024, è stata registrata la puntata della semifinale e, secondo le prime indiscrezioni, domenica vedremo in studio tre ospiti d'eccellenza. Si tratta di Irama, degli Articolo 31 e di Geppi Cucciari. Novella 2000 ha rivelato il nome del presunto eliminato che dovrà abbandonare il reality show Mediaset condotto da Maria De Filippi. Scopriamolo insieme.

