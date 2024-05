L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si è lasciata andare ad una triste rivelazione sul tronista, nonché ex compagna. La donna l’ha letteralmente smascherato. Adesso i fan della coppia sanno tutta la verità in merito a quello che è successo tra di loro. (Continua…)

“Uomini e Donne”, l’ex corteggiatrice smaschera il tronista

Da circa un anno e mezzo è terminata la splendida storia d’amore nata negli studi di “Uomini e Donne”. L’ex corteggiatrice e il tronista si erano conosciuti nel programma di Maria De Filippi. La loro storia d’amore assomigliava ad una favola, ma non ha avuto un lieto fine. Più di un anno fa, infatti, è arrivata la rottura definitiva. Adesso l’ex corteggiatrice ha deciso di rompere il silenzio, raccontando tutta la verità su loro due. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)