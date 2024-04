Dopo un mese e mezzo dalla scelta di Brando a Uomini e Donne, prosegue la relazione con Raffaella Scuotto. La ragazza in una recente intervista, ha spiegato come procede il loro rapporto e ha anche rivelato che al momento stanno vivendo qualche difficoltà. Cosa sta succedendo tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne? (Continua dopo le foto)

Raffaella e Brando, come va la loro relazione dopo “Uomini e Donne”

Raffaella e Brando, dopo la scelta a Uomini e Donne, stanno ancora insieme e vivono la loro storia d’amore senza telecamere. I due vivono un’amore a distanza: Brando, infatti, vive a Treviso e Raffaella a Napoli. I due, però, provano a vedersi ogni volta che ne hanno la possibilità. Approfittando della Festività del 25 aprile, Raffaella Scuotto ha deciso di raggiungere Brando a Treviso. “Ora sono a Treviso da Brando. Ci stiamo organizzando con la lontananza. Quando andrò via da qui, verrà lui a Napoli. Per ora ci dividiamo”, ha raccontato Raffaella a Fanpage. (Continua dopo le foto)

Raffaella sulla convivenza con Brando

I due, fa sapere Raffaella, hanno già parlato di convivenza, ma al momento è soltanto un progetto. “Il pensiero c’è, ma quando entrambi saremo pronti. Stiamo insieme da un mese e mezzo, non siamo sprovveduti. La convivenza arriverà quando vorremo e potremo farlo”. Per ora, i due si vivono la loro storia d’amore a distanza anche se pare non manchino le prime difficoltà da affrontare, come ha rivelato Raffaella.

