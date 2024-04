L’attore Francesco Benigno è stato squalificato da L’Isola dei Famosi dopo una lite con Artur Dainese. Non è chiaro quale sia l’origine, ma secondo la produzione l’espulsione è stata necessaria a causa di alcuni suoi comportamenti scorretti. Nella puntata di ieri del reality, Vladimir ha voluto chiarire l’esclusione dell’ex naufrago dal gioco e mostrando le immagini che hanno portato gli autori a questa decisione. Immediata la reazione di Benigno.

Benigno squalificato

Sonny è il concorrente eliminato nella puntata di ieri lunedì 29 aprile da L’Isola dei Famosi. Ma la serata è stata segnata dalla spiegazione sul perché Francesco Benigno è stato allontanato qualche giorno fa dal programma. L’attore “si è reso protagonista di comportamenti non solo contrari al regolamento che ogni naufrago firma prima di partire, ma anche e contrari alla civile convivenza e al rispetto tra le persone“, si legge sul sito del reality. Nei giorni scorsi la conduttrice Vladimir Luxuria ha detto che Benigno dovrebbe ringraziare il programma che non ha mostrato le immagini. Nella puntata di ieri però, quelle immagini sono state mostrate e ricondivise dai telespettatori. (continua dopo la foto)

La reazione

Prima che il video fosse mostrato, su Facebook, arriva la prima reazione di Benigno: "E pure stasera contano su di me per avere un po' di ascolti annunciando finalmente il mio video che ovviamente terrà la gente collegata per fare salire e ottenere ascolti mandateli all'inizio e soprattutto non artefatti e con la mancanza del sottoscritto privo di diritto di replica il contraddittorio e il pensiero dei naufraghi soprattutto di Daniele testimone e anche colui che conosce ogni verità ma ovviamente lo elimineranno così non può ribattere e su questo ci metto la mano sul fuoco poi subito a seguire vi faccio vedere il famoso dolce promesso verso l'una di notte vedrete il video nel frattempo tutti possono rispondere meno che me".