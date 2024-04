Nella puntata di ieri de “L’Isola dei Famosi” è stato mostrato il video della lite avvenuta in Honduras tra Francesco Benigno e Artur Dainese. Finalmente sappiamo perchè l’attore siciliano è stato allontanato dall’isola. (Continua…)

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, nasce la prima coppia: chi si sta avvicinando

Leggi anche: Incidente a “L’Isola dei famosi”, la concorrente ferita con un machete

Screenshot

“L’Isola dei Famosi”, mostrato il video della lite tra Francesco Benigno e Artur Dainese

Ieri è andata in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”, reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. Durante la puntata è stato mostrato il video della lite avvenuta in Honduras tra l’attore Francesco Benigno e il modello Artur Dainese. Dopo la lite, la produzione ha deciso di allontanare dall’isola l’attore siciliano, che sui social ha dato il via ad una battaglia contro il programma. Adesso, però, sappiamo tutta la verità. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)