Marco Mengoni, classe 1988, è un cantautore italiano. È salito alla ribalta nel 2009, vincendo la terza edizione del talent show X Factor e firmando quindi un contratto discografico con la Sony Music. Nel corso della sua carriera ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, trionfando nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite. Inoltre, nel corso della sua carriera ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui dieci Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre a nove candidature al World Music Award. Ora Marco Mengoni sta affrontando un dolore immenso: ha dovuto dire addio alla mamma Nadia. Ecco cos’è successo ai funerali. (Continua a leggere dopo le foto)

Marco Mengoni, addio alla mamma Nadia: cos’è successo ai funerali

Tantissime le persone, soprattutto fan del cantante Marco Mengoni, che si sono raccolte per l’ultimo addio alla sua mamma Nadia Ferrari. I funerali della donna si sono tenuti questa mattina, 24 Settembre 2024, alle 11, nel duomo di Ronciglione, il piccolo paese in provincia di Viterbo, che ha dato i natali a Marco e dove viveva tutt’ora la mamma. Un addio carico di commozione, dove tutti si sono stretti in un abbraccio virtuale intorno al celebre artista.

