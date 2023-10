Giorni difficili per Giorgia Meloni, la quale si è ritrovata al centro del gossip. La Premier ha ufficializzato la fine della sua storia con Andrea Giambruno, padre di sua figlia Ginevra, attraverso un lungo messaggio su X. Dopo l’annuncio del presidente del Cdm sulla fine della storia tra lei e il giornalista Mediaset Andrea Giambruno, i gossip aumentano. In queste ore si parla di un nuovo amore per la Meloni. A far saltare fuori questa indiscrezione è stato come sempre l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, il quale sosterrebbe che Manlio Messina sia il nuovo compagno del Presidente del Consiglio. (Continua a leggere dopo la foto)

Manlio Messina rompe il silenzio sul presunto flirt con la Meloni: ecco la verità

Protagonisti del nuovo gossip sarebbe la premier Giorgia Meloni e il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina. Dopo l’annuncio del presidente del Cdm sulla fine della storia tra lei e il giornalista Mediaset Andrea Giambruno, Frabrizio Corona ha rivelato il prosunto flirt tra i due politici. Il sito dell’ex re dei paparazzi ha scritto: “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato. Un nome arriva dalla Sicilia. La Meloni avrebbe una relazione da qualche tempo con Manlio Messina”. Una notizia che ha fatto infuriare Manlio Messina, il quale ha deciso di fare chiarezza attraverso il suo profilo Facebook. Il deputato ha scritto: “Apprendo dal suo sito di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona!”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole della Premier sulla fine della sua relazione con Giambruno

Giorgia Meloni ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con il giornalista Andrea Giambruno con queste parole su X: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.