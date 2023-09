Mangia una bistecca ma finisce in terapia intensiva: può capitare a chiunque, occhio a questo

Mangia una bistecca e va in terapia intensiva. Un uomo è stato veramente sfortunato. Era a cena con i suoi amici, un momento di relax che si è trasformato in un vero e proprio incubo. Stava mangiando una bistecca quando è accaduto l’inverosimile. Attenti, però, perchè potrebbe succedere a chiunque ed è per questo che è importante ascoltare questa storia e prestare attenzione. (Continua…)

Leggi anche: Gender reveal finisce in tragedia, l’aereo precipita: purtroppo è morto

Leggi anche: Dramma per il cantante italiano, musica sotto choc: la notizia dall’ospedale

Mangia una bistecca e va in terapia intensiva

Lui e i suoi amici con cui era a cena non avrebbero mai immaginato che da lì a poco avrebbero assistito ad una vera e propria tragedia. Si trovava nella taverna della sua abitazione, consumando carne. Mentre mangiava la sua bistecca, però, è successo qualcosa di veramente terribile. Può succedere a tutti perciò bisogna stare molto attenti. L’uomo è finito in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero ancora molto gravi. Attualmente si trova in ospedale e la prognosi sarebbe riservata. (Continua…)

Leggi anche: Enrico Papi, il dolore è infinito: il triste annuncio

Leggi anche: “Si è sposata”: il volto noto di Canale 5 ha detto si, la splendida notizia

Mangia una bistecca e va in terapia intensiva: cos’è successo

Un uomo di circa 52 anni, che di lavoro fa il camionista, si trovava nella taverna della sua abitazione mentre consumava carne insieme ad alcuni suoi amici. Una bistecca stava per diventare fatale per lui. L’uomo, infatti, ha ingerito un boccone troppo grande di carne, che gli è andato di traverso. Gli amici si sono immediatamente accorti che la situazione stava per degenerare ed hanno chiamato l’ambulanza. Quando i medici sono accorsi sul posto, hanno trasferito l’uomo in ospedale, dove attualmente versa in condizioni gravi e la sua prognosi è riservata. (Continua…)

Dov’è successo

L’incidente è avvenuto sabato 2 settembre a Mezzana Rabattone, in provincia di Pavia. Erano le 22 quando l’uomo si è sentito male a causa di un boccone andato di traverso. Il 52enne è stato trasportato in ospedale privo di coscienza. Attualmente la sua prognosi è riservata e le condizioni sarebbero gravi. I suoi amici tengono il fiato sospeso e sperano che possa riprendersi al più presto.