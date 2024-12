Madonia e Bruganelli, il gesto che svela se è finita o no – Angelo Madonia e Sonia Bruganelli stanno ancora insieme? Il gossip impazza, visto che la scorsa settimana l’imprenditrice è stata fotografata assieme all’ex marito Paolo Bonolis. Scatti che hanno alimentato il sospetto che tra la 50enne romana e il maestro di ballo sia finita. Un nuovo gesto di lei, risalente a sabato, svelerebbe però ogni cosa. (continua a leggere dopo le foto)

Madonia e Sonia Bruganelli: il gesto rivelatore che chiarisce se è finita o no

Il settimanale Oggi scriveva "Sonia Bruganelli a passeggio con Paolo Bonolis" con tanto di foto. L'imprenditrice e l'ex marito sono stati paparazzati a Roma. Dopo la separazione sono sempre rimasti vicini, vivono in due appartamenti separati solo da una porta e quest'estate sono andati anche in vacanza insieme. "Si dice che potrebbero riavvicinarsi e tornare insieme, anche perché Paolo sarebbe ancora innamorato", riportava il magazine. E, manco a dirlo, quelle immagini avevano fatto impazzire i fan della coppia, che sperano in un riavvicinamento tra i due coniugi. Quella stessa settimana la Bruganelli aveva parlato al programma "Belve" di Francesca Fagnani e non aveva escluso, in verità, l'ipotesi di un ritorno di fiamma.

A “Belve” sull’eventualità che lei e Paolo Bonolis si rimettano insieme, Sonia Bruganelli ha detto: “Ho una lucida confusione, non scappo e voglio vedere dove porta. Può succedere di tutto nella vita, non ci penso a tornare con lui. Io ho bisogno e voglia di sapere che mi giro e lo trovo lì”, lasciando aperta ogni possibilità. Sempre dalla Fagnani l’ex opinionista del “Grande Fratello” aveva parlato della sua relazione con Angelo Madonia: “Quest’uomo si è avvicinato a me e si è preso una serie di strali e quindi mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto con Paolo: tutelare il rapporto. Io sto bene perché non dipendo più da un’altra persona ma da come sto io”. A seguire un silenzio sui social da parte di lei, che aveva alimentato l’ipotesi di una rottura tra i due. Lo scorso sabato la Bruganelli ha spiazzato tutti, rendendosi protagonista di un eloquente gesto.

